Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u son saniye golüyle yenerek yoluna devam etti: 2-1.

Konuk Nazilli Belediyespor 21'inci dakikada öne geçti. Penaltı kararının ardından atışı kullanan Murat Can ağları sarstı: 0-1. Ev sahibi Fethiyespor 30'uncu dakikada Yakup'un golüyle dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Maçın 90+4'üncü dakikasında Yakup'un pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. Golün ardından santraya dahi gidilmeden maç sona erdi ve Fethiyespor adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.