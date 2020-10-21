Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1 - Son Dakika

Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1

21.10.2020 21:00
Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u son saniye golüyle yenerek yoluna devam etti: 2-1.Konuk Nazilli Belediyespor 21'inci dakikada öne geçti.

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur eleme maçında Fethiyespor, Nazilli Belediyespor'u son saniye golüyle yenerek yoluna devam etti: 2-1.

Konuk Nazilli Belediyespor 21'inci dakikada öne geçti. Penaltı kararının ardından atışı kullanan Murat Can ağları sarstı: 0-1. Ev sahibi Fethiyespor 30'uncu dakikada Yakup'un golüyle dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi. Maçın 90+4'üncü dakikasında Yakup'un pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-1. Golün ardından santraya dahi gidilmeden maç sona erdi ve Fethiyespor adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.


Türkiye Kupası, Fethiyespor, Nazilli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor-Nazilli Belediyespor: 2-1 - Son Dakika Spor

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