Fethiyespor Yeni Transferlerle Güçleniyor

09.01.2026 11:29
Fethiyespor, Ankara Demirspor ile maç öncesi stadyum hazırlıklarını sürdürüyor ve kaleci transfer etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 15 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Fethiyespor, 18'inci hafta müsabakasında yarın Ankara Demirspor'u konuk edecek. 13 Ocak'ta sahasında Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Fethiyespor, İlçe Stadı'nın zemininin olumsuz etkilenmemesi adına Ankara Demirspor'u Torbalı'da ağırlayacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Muhammet Alperen Çopur düdük çalacak.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ STAT TEFTİŞİ

İlçe Stadı'nda Galatasaray maçı için hazırlıklarını tam gaz sürdüren Fethiyespor'da Kulüp Başkanı Esat Bakır ve yönetim kurulu üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile stadyumu ziyaret edip incelemelerde bulundu. Stat Müdürü Bülent Kargın, Belediye Başkanı Alim Karaca ve kurmaylara çalışmalar hakkında bilgi verdi ve stadyumun Galatasaray maçına kadar hazır hale geleceğini ifade etti. Statta daha önce yıkılan kapalı tribünün yerine Galatasaray mücadelesi öncesinde 3 bin kişilik portatif tribün kurulmuştu.

KALECİ NURULLAH İMZAYI ATTI

Transfer çalışmalarını da sürdüren Fethiyespor, son olarak daha önce anlaşmaya vardığı Yeni Mersin İdman Yurdu forması giyen kaleci Nurullah Aslan ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Samsunspor'la Play-Off şampiyonluğu yaşayan Nurullah, yöneticiler Selahattin Aydemir, Harun Reşit Yiğit ve Ramazan Göktepe'nin katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Kaleci Nurullah, ara transfer döneminde sol bek Ali Mert, orta saha İrfan Akgün, forvet Melih Okutan, stoper Ulaş Zengin ve forvet Yusuf Türk'ten sonra Fethiye'nin altıncı takviyesi oldu.

Kaynak: DHA

Ankara Demirspor, Yerel Haberler, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

