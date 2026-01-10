Fetih Hareketi'nden İsrail'e Direniş Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fetih Hareketi'nden İsrail'e Direniş Kararı

10.01.2026 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih Hareketi, İsrail saldırılarına karşı halk direnişinin artırılacağını duyurdu.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi, İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde sahadaki halk direnişinin tırmandırılması yönünde karar alındığını belirtti.

Fetih Hareketi Devrim Konseyi'nin 13. dönem toplantısının sonunda yazılı açıklama yapıldı.

Ramallah'taki başkanlık merkezinde iki gündür yürütülen toplantıların ardından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yaptığı konuşmanın ışığında genel siyasi ve sahadaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Konsey, İsrail'in süregelen saldırılarını durdurmak amacıyla yürütülen siyasi ve hukuki hamlelerin yanı sıra sahadaki halk direnişinin sürdürülmesi ve tırmandırılması kararı aldığını vurguladı.

Devrim Konseyi, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin ve Filistin topraklarını gasbeden yasa dışı yerleşim birimlerinin reddedildiğini kaydetti.

Konsey ayrıca "Gazze Şeridi'ne saldırıların durdurulmasının kalıcı hale getirilmesi, bölgeye yardım tedarikinin sağlanması ve işgal güçlerinin tamamen çekilmesinin yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarını hedef alan saldırıların sonlandırılması, yerlerinden edilen bölge sakinlerinin dönüşünün sağlanması ve desteklenmelerinin acil ulusal öncelikler olduğunu" ifade etti.

Filistin halkının meşru ve tek temsilcisi olan Fetih'in konumuna zarar veren her türlü girişimin reddedildiğini vurgulayan Konsey, her türlü vesayet ve bağımlılık biçimini reddettiğini yineledi.

Konsey, Kudüs'ün Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olduğunu teyit ederek, halkının direnişinin desteklenmesini; İslam ve Hristiyan dinlerine ait kutsal değerlerinin korunması gerektiğini aktardı.

Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'deki Filistin topraklarını kapsayan coğrafi birliği vurgulayan Konsey, Filistin hükümetinin siyasi, hukuki ve idari yetkilerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini aktardı.

Konsey, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin, tutukluların ve yaralıların haklarını ve onurunu koruma konusundaki bağlılığını bir kez daha teyit ederek, İsrail yasalarına, özellikle de "idam yasası" olarak adlandırılan düzenlemeye karşı Filistin Esirler Hareketi'nin yanında olduğunu, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi başta olmak üzere tüm Filistinlilerin serbest bırakılması için çalışıldığını belirtti.

Toplantıda ayrıca Fetih Hareketi 8. Genel Kongresinin 14 Mayıs'ta düzenlenmesi kararı alındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dönem toplantısının açılış konuşmasında Gazze'nin bölünmesini reddettiklerini belirterek, İsrail'in Gazze'nin herhangi bir bölümünde meşruiyetinin bulunmadığını söylemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetih Hareketi'nden İsrail'e Direniş Kararı - Son Dakika

Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Türkiye’yi sarsan cinayetin yıldönümü Katil zanlısı böyle anlatmıştı Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Aydın’da internet sitesi sahibi, YRP’li il başkanı tarafından bacağından vuruldu Aydın'da internet sitesi sahibi, YRP'li il başkanı tarafından bacağından vuruldu

19:04
Dev finale damga vuran pozisyon
Dev finale damga vuran pozisyon
18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Canlı anlatım Dev derbide tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 19:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Fetih Hareketi'nden İsrail'e Direniş Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.