Fetih İnsani Yardım Vakfından İdlib'e gıda yardımı - Son Dakika
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Fetih İnsani Yardım Vakfından İdlib'e gıda yardımı

03.08.2022 14:07
Fetih İnsani Yardım Vakfından İdlib'e gıda yardımı

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru yaklaşık 20 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iç savaş mağduru yaklaşık 20 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Fetih İnsani Yardım Vakfı Suriye saha sorumlusu Abdulvahap Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sınır Kardeşliği Acil Gıda Yardımı Projesi kapsamında, Esed rejimi ile askeri muhaliflerin cephe hatlarına yakın durumdaki İdlib'in güneyinde bulunan 13 köyde, ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını söyledi.

Saldırılara maruz kalan Cebeli Zaviye bölgesinde halen çok sayıda sivilin yaşadığını belirten Koçer, "Ağır bombardıman sebebiyle köyleri hasar almış, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi ailelere 4 bin 480 gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Koçer, "Kolilerimizin içerisinde sıvı yağ, kahvaltılık besinler, salça ve kuru bakliyat gibi bir ailenin genel mutfak ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler yer alıyor." diye konuştu.

Söz konusu yardımlardan yaklaşık 20 bin kişinin faydalanacağını vurgulayan Koçer, iç savaş mağduru halka Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinden gelen yardımları ulaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Suriye, İdlib, İHH, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetih İnsani Yardım Vakfından İdlib'e gıda yardımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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