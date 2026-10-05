FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada! - Son Dakika
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FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!

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FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!
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Merkez üssü Atina’da bulunan FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı ağının çökertildiği operasyonun ardından soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylar netleşmeye devam ediyor. İstanbul Emniyeti ve Fransız güvenlik güçlerinin ortaklaşa yürüttüğü takibin yeni görüntülerinde, 14 şüphelinin gözaltına alındığı şebekenin sınır hatlarında kurduğu yasa dışı geçiş mekanizması gözler önüne serildi.

 Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan yasa dışı göç hattına darbe indiren uluslararası operasyona dair yeni ve çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Fransa, Yunanistan ve Türkiye üçgeninde çökertilen FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesinin yasa dışı geçiş rotası ve operasyonel sevkiyat anları insansız hava araçları ve kara kameraları ile adım adım görüntülendi.

FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!

HAVADAN VE KARADAN ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu çetenin tüm sevkiyat ağı ifşa edildi. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, kaçakçılık ağının takibe takılan teknik ve fiziki takip anları saniye saniye yer aldı.

Görüntülerde şebeke üyelerinin Sınır hattı boyunca devriye araçlarından kaçabilmek için nehir ve kanal kenarlarındaki ağaçlık alanları siper olarak kullandıkları, gece ve gündüz operasyonlarında termal kameralara takılan grupları hat boyunca yürüttükleri, minibüslerle sınır boyuna getirdikleri şişme bot ve plastik salları karadan taşıyarak su hatlarına indirdikleri, düzensiz göçmenleri küreklerle nehir üzerinden karşı kıyıya geçirmeye çalıştıkları anlar net bir şekilde görüldü.

FETÖ bağlantılı göçmen çetesine operasyon: Yasa dışı sevkiyat anları kamerada!

14 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI 

Merkezi Atina’da bulunan ve Fransız güvenlik birimleriyle yapılan ortak operasyon sonucu çökertilen FETÖ bağlantılı şebekeye yönelik süreçte toplam 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Güvenlik güçlerinin havadan dronlar, termal kameralar ve karadan fiziki takiple adım adım izlediği şebekenin çökertilmesine ilişkin adli süreç devam ediyor.

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