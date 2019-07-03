Son Dakika Haberleri: FETÖ borsasının kilit ismi son duruşmada ağladı: "Ne olur beni salın"
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FETÖ borsasının kilit ismi son duruşmada ağladı: "Ne olur beni salın"

24 dakika önce

Bursa'da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi.

FETÖ borsasının kilit ismi son duruşmada ağladı:
Bursa'da FETÖ sanığı iş adamlarından rüşvet alarak tahliye sözü verdiği iddia edilen çetenin yargılamasına devam edildi. Son duruşmada tahliye edilen, fakat savcılık itirazıyla yeniden tutuklanan Eyüp Ensar Ç. duruşmada ağlayarak, "Lütfen beni salın" dedi.

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında tutuklananları para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen şebekenin ele başı olduğu iddia edilen Eyüp Ensar Ç. geçen duruşmada tahliye edildi. Ancak savcılığın itirazı üzerine sanık tekrar tutuklandı. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya, tutuklu yargılanan Eyüp Ensar Ç, tutuksuz sanıklar B.Ö. H.Ö, M.İ, Y.Y. ve M.Y.B. ile sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Eyüp Ensar Ç, bu duruşmada da benzer ifadeler kullandı.

İddiaları kabul etmeyen Eyüp Ensar Ç, tutuklandığından bu yana medyada hakkında çok sayıda yanlış haber yapıldığını, fakat buna rağmen gazetecilere hakkını helal ettiğini ifade ederek, "Mahkemeniz geçen celse adil bir karar verdi, beni saldı. Artık dayanacak gücüm kalmadı, lütfen tekrar adil bir karar verip beni salın" dedi.

Mahkeme, Eyüp Ensar Ç'nin tutukluğunun devamına karar verdi.

Duruşmada diğer sanıklar da eski savunmalarını tekrar etti. İddiaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını talep etti. Öte yandan aynı suçtan yargılanan avukat Onur Özge T'nin evraklarının akıbetinin sorulması üzerine, mahkeme heyeti evrakların Adalet Bakanlığı'ndan sorulması ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Eyüp Ensar, Bursa, 3. Sayfa
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