Son Dakika Haberleri: FETÖ'cü karı koca yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FETÖ'cü karı koca yakalandı

46 dakika önce

Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor.

FETÖ'cü karı koca yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Polis iken KHK ile meslekten men edilen ve Bank Asya'da hesabı bulunan öğretmen, eşi ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan İ.K. ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan, örgüte müzahir kurumlarda çalışıp Bank Asya'da hesabı bulunan eşi öğretmen S.K'nin Balıkesir'deki ikametinde arama yapıldı. Her iki şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
terör, operasyon, balıkesir, fetö, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşleri bozulan iş adamı, girdiği çiğ börek işinde yok satıyor Camide üniversiteli kızı zorla öpen 62 yaşındaki sapık: Şeytana uydum Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 14:59:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'cü karı koca yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]