FETÖ'cü karı koca yakalandı
46 dakika önce
Balıkesir'de FETÖ operasyonları devam ediyor.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
'de FETÖ operasyonları devam ediyor. Polis
iken KHK ile meslekten men edilen ve Bank Asya
'da hesabı bulunan öğretmen, eşi ile birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bigadiç
Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaparken 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilen, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan İ.K. ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan, örgüte müzahir kurumlarda çalışıp Bank Asya'da hesabı bulunan eşi öğretmen S.K'nin Balıkesir'deki ikametinde arama yapıldı. Her iki şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
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