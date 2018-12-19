Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Kemal Batmaz Hakkında Tehditten Soruşturma

Fetö'cü Kemal Batmaz Hakkında Tehditten Soruşturma

3 saat önce

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz'ın "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz" şeklindeki tehditleri nedeniyle Batmaz hakkında soruşturma başlattı.

Fetö'cü Kemal Batmaz Hakkında Tehditten Soruşturma, System.String[]
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Akıncı Üssü davasında yargılanan FETÖ'cü imam Kemal Batmaz'ın "Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz" şeklindeki tehditleri nedeniyle Batmaz hakkında soruşturma başlattı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca "Darbeci Kemal Batmaz'dan jandarma komutanına duruşmada tehdit" başlığı ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sincan Cezaevleri Kampüsü 1 nolu duruşma salonunda Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca görülmekte olan Akıncı Üssü davasında yargılanan ve darbe girişiminin sivil imamlarından biri olarak Akıncı Üssü'nde yakalanan tutuklu sanık Kemal Batmaz, duruşma salonunun dolu olması sebebiyle kendisine oturması için gösterilen yere oturmayarak, verilen talimatlara uymaması, duruşma güvenliğini bozacak tutum ve davranışlarda bulunduğu için görevli personel tarafından uyarılması ve uyarılar sonrasında görevli Albay T.H.'ye 'Albayım ben kurallara uyuyorum, ancak siz benim her şeyime karışıyorsunuz, beni tecrit ettiniz, provokasyon böyle olmaz, ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak göreceksin' demesinin ardından neler olacağının sorulması üzerine 'Albayım size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz' diyerek tehdit etmesine ilişkin görevliler tarafından tutulan tutanak üzerine konunun 17 Aralık 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikali sonrası konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(İlker Turak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Kemal Batmaz, Mahkemede Kendisini Uyaran Albay'ı Tehdit Etti: Göreceksin Son Dakika! Beyaz Saray Resmen Duyurdu: ABD Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı

Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 19:07:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Kemal Batmaz Hakkında Tehditten Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]