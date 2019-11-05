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"FETÖ darbe çağrışımı" davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan ve bugün hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan ve bugün hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan, cezaevinden tahliye edildi.

Mahkemenin "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmü verdiği iki isimden Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından saat 23.00'te, Ahmet Altan da Silivri'den 23.30'da tahliye edildi. Jandarma eşliğinde Karbey Sosyal Tesisleri'ne getirilen Ahmet Altan'ı burada kardeşi Mehmet Altan, yakınları ve gazeteci Hasan Cemal Karşıladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine hükmedilmişti.

Heyet, tahliyesine karar verdiği Altan ve Ilıcak hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanması hükmünü vermişti.

Ahmet Altan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:16 Kaynak: AA
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