AYDIN'ın Nazilli ilçesinde FETÖ/PDY'den 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü O.T. (46), yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY'den hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T.'yi yakaladı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › FETÖ'den Aranan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.