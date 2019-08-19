Son Dakika Haberleri: FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı
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FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı

15 dakika önce

Elazığ'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı, System.String[]
Elazığ'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan M.Y.'nin Yurtbaşı beldesinde olduğunu belirledi. Jandarma Asayiş Timleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Hukuk Fakültesi mezunu olan ve avukatlık stajı yaptığı öğrenilen şüpheli hakkında Konya Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ
Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
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