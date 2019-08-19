FETÖ'den aranan şüpheli Elazığ'da yakalandı
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Elazığ'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:13 Kaynak: İHA
'da jandarma ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY soruşturma kapsamında aranan M.Y.'nin Yurtbaşı
beldesinde olduğunu belirledi. Jandarma Asayiş Timleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Hukuk Fakültesi
mezunu olan ve avukatlık stajı yaptığı öğrenilen şüpheli hakkında Konya Adliyesi
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama kararı bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ
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