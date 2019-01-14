Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI İzmir
'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Davut CAN/İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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