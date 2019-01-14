Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede (2)

Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede (2), System.String[]
TUTUKLANDI

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

İzmir, murat sivrikaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'ı Gezdi

Son Dakika! İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 1 Kişi Öldü, 3 Kişi Yarandı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:59:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'den Gözaltına Alınan Çiğ Köfte İşletmeleri Sahibi Adliyede (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]