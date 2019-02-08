Son Dakika Haberleri: Fetö'den Hükümlü İş Adamı Kızını Kurye Olarak Kullanmış

Fetö'den Hükümlü İş Adamı Kızını Kurye Olarak Kullanmış

33 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullanması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

Fetö'den Hükümlü İş Adamı Kızını Kurye Olarak Kullanmış, System.String[]
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının avukat olan kızını kurye olarak kullanması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

FETÖ'den hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşının aynı suçtan tutuklu eşine yazdığı mektubu, avukat olan kızı aracılığıyla ulaştırması sebebiyle açılan davanın ilk duruşması başladı. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, cezaevinde bulunan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan ve tutuksuz yargılanan kızı Avukat Büşra Nur Ç. hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Büşra Nur Ç., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Mektubu babası Yalçın Ercan'ın kendisine verdiğini itiraf eden sanık Büşra Nur Ç., olay günü babasını ziyarete gittiğini söyleyerek, "İçinde ne yazdığını bilmiyordum. Bir karı kocanın arasındaki özel durumdur diye düşünerek mektubu açmadım. Babamın koğuş arkadaşı Semih A., karısına mektup yollamak istemiş. Babam da teslim etmemi söyledi. Cezaevinden Semih A.'nın eşi Tuğba A. ile görüşme talebinde bulundum. Görüşmede de mektubu verdim. Zaten her yer camla çevrili bir yerde görüşüyoruz. Gizliden vermedim. Masanın üstüne koydum. Tuğba A. da mektubu aldı" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 5 Mart'a erteledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:35 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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