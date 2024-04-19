FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı - Son Dakika
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Hukuk

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

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Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü., saklandığı hücre evinde kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

19.04.2024 12:12  Güncelleme: 12:36
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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53), saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evinde kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon anından kareler;

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı

15 Temmuz, Kayseri, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı - Son Dakika

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