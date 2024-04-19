Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Ş.Ü. (53), saklandığı hücre evinde gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kayseri'de 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından firar eden eski emniyet müdürü Ş.Ü.'nün kentte bir hücre evinde saklandığı belirlendi. Ş.Ü., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında, hücre evinde kendi yaptığı gizli geçitten kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.Ü.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Operasyon anından kareler;
Son Dakika › Hukuk › FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı - Son Dakika
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan uyuşturucu partisi görüntülerinde yer alan 2 kadın da polis tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı ancak adli işlemleri devam ediyor.
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