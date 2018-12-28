Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı (2)
10 dakika önce
TUTUKLANDIFETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:07 Kaynak: DHA
Atatürk Havalimanı'nda 2019 Otopark Ücretleri Belli Oldu
Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
Son Dakika! Bakan'dan Çiftçilere Müjde! 972 Milyon Lira Destek Sağlanacak
Son Dakika! Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı