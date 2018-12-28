Son Dakika Haberleri: Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı (2)

Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı (2)

10 dakika önce

TUTUKLANDIFETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fetö Firarisi, Havaalanında Yakalandı (2), System.String[]
TUTUKLANDI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı ile aranırken, yurt dışından İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelince gözaltına alınan Mehmet Ali Sarı,çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:07 Kaynak: DHA

Mehmet Ali Sarı, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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