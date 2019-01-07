Fetö'nün 17-25 Aralık Sürecinde Yasa Dışı Ses Kayıtlarını Servis Ettiği Dönemin Karşı Gazetesi...
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IHAAW143316-ASA/07-01-2019- FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.
IHAAW143316-ASA/07-01-2019
- FETÖ'nün 17-25 Aralık
sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem
'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi. 07.01.2019 14: 33: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:39 Kaynak: İHA
Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi
Son Dakika! 17-25 Aralık Kumpasında, FETÖ'nün Ses Kayıtlarını Servis Etmekle Suçlanan CHP'li Eren Erdem Tahliye Edildi
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