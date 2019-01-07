Son Dakika Haberleri: Fetö'nün 17-25 Aralık Sürecinde Yasa Dışı Ses Kayıtlarını Servis Ettiği Dönemin Karşı Gazetesi...

Fetö'nün 17-25 Aralık Sürecinde Yasa Dışı Ses Kayıtlarını Servis Ettiği Dönemin Karşı Gazetesi...

1 saat önce

IHAAW143316-ASA/07-01-2019- FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Fetö'nün 17-25 Aralık Sürecinde Yasa Dışı Ses Kayıtlarını Servis Ettiği Dönemin Karşı Gazetesi..., System.String[]
IHAAW143316-ASA/07-01-2019

- FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Erdem'in "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapsini istedi. 07.01.2019 14: 33: 16 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

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