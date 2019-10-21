FETÖ'nün askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük soruşturmasında 20 şüpheliye...

Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel "kod sistematiği" kullanarak TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin olarak 2013 yılındaki sınavla ilgili gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 20 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin sorguları sürüyor.

"ÖRGÜTSEL KOD SİSTEMATİĞİNİ BİR ASKER İTİRAF ETTİ"

Savcılığın şüphelilere ilişkin sevk yazısında, itirafçı askerin ifadesine yer verildi. İtirafçı şüphelinin ifadesine göre, "2013 yılında Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını, sistematik belirlenen aday numaralarından terör örgütü mensubu adaylarını örgüt mensubu komisyon üyelerinin tanıdığını, bunun da aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiğinin belirlenmesi yoluyla olduğunu" söyledi.

"2013'TE 724 ÖRGÜT MENSUBU DENİZ HARP OKULU VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU'NA SIZDIRILMIŞ"

İtirafçı asker, "örgütsel kod sistematiğini" kendisine sözde sivil imamın verdiğini, mülakata giren terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not verilerek örgüt mensuplarının askeri okullara sızmalarının sağlandığını anlattı. İtirafçı asker şüpheli, 2013 yılında mülakata girenlere ilişkin örgütsel kod sistematiğinin verilen aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12. olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğunu belirtti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca Kriptoloji uzmanlarına hazırlatılan bilirkişi raporuna yer verilen sevk yazısında, "2013 yılında yapılan her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin, tüm mülakatı geçenlere göre oranın yüzde 97,70 olduğu, sonuç olarak 2013 yılında sayısal olarak 724 terör örgütü mensubu askeri öğrencinin Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızdırıldığı tespit edilmiştir" denildi.

105 MİLYON 814 BİN TL KAMU ZARARI OLUŞMUŞ

Aynı raporda, örgütsel faaliyet kapsamında denetim olanağını kaldıracak şekilde hile ve desise kullanılarak, terör örgütü mensuplarının TSK içerisinde dahilini sağlamak suretiyle oluşturulan kamu zararının 105 milyon 814 bin 032 TL olduğunun ( 724 şahıs üzerinden yapılan harcamalar hesaplama ) Milli Savunma Bakanlığı'nca tespit edildiği de vurgulandı.

43 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ YAKALANDI

Sevk yazısında, tamamı meslekten ihraç edilen emekli 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı, 13'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 43 askeri personel hakkında "Terör örgütüne üye olmak", "Kamu kurumu zararına dolandırıcılık", "Başkalarına çıkar sağlamak amacıyla nüfuzunu kötüye kullanmak" ve "Sahte belge düzenlemek" suçlarından gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu şüphelilerden 20'sinin yakalandığı, diğer iki şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebinde bulundukları kaydedildi.