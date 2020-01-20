Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada karar açıklandı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada karar çıktı.

Eski menajer Ersin Güreler, antrenör İsmail Şengül, futbolcu Zafer Biryol örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapis, futbolcular Bekir İrtegun, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç ise aynı suçtan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarına karar verilerek 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, savcı mütalaasını açıklamıştı.

Mütalaada, sanıklardan eski futbolcular Zafer Biryol ve Ersin Güreler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

Mütalaada ayrıca sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 5'er yıldan 11 yıl 2'şer aya kadar hapisleri istendi.