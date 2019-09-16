Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'Futbolda Şike' kumpası davasının görülmesine devam ediliyor
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ'nün 'Futbolda Şike' kumpası davasının görülmesine devam ediliyor

36 dakika önce

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

FETÖ'nün 'Futbolda Şike' kumpası davasının görülmesine devam ediliyor, System.String[]

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturması kapsamında 11'i tutuklu 107 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün 'Futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yerleşkede görülen duruşmada 6 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma Eski Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç'ın savunması ile devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar hapsi talep edilirken kapatılan ESKİ Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın 78 yıla kadar hapsi isteniyor. Eski milletvekili İlhan İşbilen ve iş adamı Muammer İhsan Kalkavan'ın ise 35 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, Prof. Dr. Suat Yıldırım, avukat Orhan Erdemli, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve avukat Cemalettin Mutlu ile diğer 95 sanık hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep ediliyor.

(İHA)

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da AVM ve rezidansa kalaşnikoflu saldırı: 3 gözaltı
Adnan Oktar yarın hakim karşısında! Şikayetçi listesinin 1 numarasında Saçan var Arkadaşından yardım isteyen çocuk gelini, polisler kurtardı Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da etkili olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 12:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün 'Futbolda Şike' kumpası davasının görülmesine devam ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]