FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis - Son Dakika

FETÖ'nün iki ilçe imamına 8 yıl hapis
24.03.2021 15:55
ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
ANTALYA'da FETÖ/PDY üyesi, aynı zamanda Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu iddia edilen yurt müdürü M.Y., 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı. 10 Ekim 2020'den bu yana tutuklu olan sanık M.Y., son sözünde suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, aynı zamanda yurt müdürü olan sanık M.Y.'nin, FETÖ/PDY'nin Isparta'nın Keçiborlu ve Atabey ilçelerinin imamı olduğu gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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