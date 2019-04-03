Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mustafa Mete Kaygusuz

Fetö'nün İnkar Stratejisi: Mustafa Mete Kaygusuz

2 saat önce

Darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Kaygusuz, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.

Darbe girişimi sırasında, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktaran eski pilot yüzbaşı Kaygusuz, her şeyi itiraf ettiği savcılık ifadesi ile telsiz kayıtlarını mahkemede inkar etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:50 Kaynak: Youtube

Pilot, Akıncı Üssü, Genel
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