FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1) - Son Dakika

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1)

6 saat önce

Halil YILMAZ / FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1), System.String[]

Halil YILMAZ/ FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, karar çıktı. Faruk Güllü'yü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güllü hakkında tutuklu kaldığı 42 aylık süre ve sağlık durumu dikkate alınarak adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.


Faruk Güllü, Güllü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti
Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi MSB: İdlib'de 55 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI(1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]