Son Dakika Haberleri: Fetö'nün İzdivaç Sorumlusu Çifte Hapis Cezası

Fetö'nün İzdivaç Sorumlusu Çifte Hapis Cezası

2 saat önce

İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Karşıyaka eyaleti'nin genel muhasebecisi ve izdivaç sorumlusu oldukları iddiasıyla yargılanan Orhan Ergüt'e 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Fetö'nün İzdivaç Sorumlusu Çifte Hapis Cezası, System.String[]
İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde 'Karşıyaka eyaleti'nin genel muhasebecisi ve izdivaç sorumlusu oldukları iddiasıyla yargılanan Orhan Ergüt'e 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de 2017 yılında FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda, Orhan Ergüt ve eşi Elmas Ergüt 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. Örgütün yurt dışındaki üyelerinin giderlerini karşılamak amacıyla faaliyette bulunduğu, Pakistan ve Tanzanya'nın yarı otonom bölgesi Zanzibar'a para transferi gerçekleştirdiği ve örgütün izdivaç sorumlusu olduğu öne sürülen çiftten Orhan Ergüt tutuklanırken, eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ergüt çifti hakkında dava açıldı.

İzmir 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Orhan Ergüt ile tutuksuz yargılanan eşi Elmas Ergüt ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, iki sanığın da örgüt adına parasal işlem yaptığını belirterek, örgütün izdivaç sorumluları olmaları da göz önüne alınarak 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanık Orhan Ergüt'ü 8 yıl 9 ay, eşi Elmas Ergüt'ü ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

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