FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi - Son Dakika
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FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi

28.06.2022 12:54
FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesini kararlaştırdı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan finans kurumu Bank Asya'nın tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesini kararlaştırdı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müdahil Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) avukatları ile müsaderesi talep edilen müflis (iflas etmiş) Asya Katılım Bankası AŞ avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının dilekçelerini sunduğunu belirterek kararını açıkladı.

Kararda, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası AŞ'nin TMSF'ye devredilen tüm mal varlığıyla, bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilmiş tüm gelirlerin müsaderesine ilişkin koşulların oluştuğu kaydedildi.

Mahkeme, Asya Katılım Bankası AŞ'nin üçüncü şahıs alacaklarının korunması hususları saklı kalmak kaydıyla tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının ardından artacak bakiyenin müsaderesine karar verdi.

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Kaynak: AA

Bank Asya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi - Son Dakika
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