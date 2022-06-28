Kararda, iflas nedeniyle tasfiye halinde bulunan Asya Katılım Bankası AŞ'nin TMSF'ye devredilen tüm mal varlığıyla, bu mal varlığı üzerinden bankacılık faaliyeti kapsamında elde edilmiş tüm gelirlerin müsaderesine ilişkin koşulların oluştuğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Bank Asya, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ'nün kapatılan finans kurumu Bank Asya hakkında müsadere kararı verildi - Son Dakika

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