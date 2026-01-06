FETÖ'nün Mahrem İmamı Manisa'da Yakalandı

MANİSA'da FETÖ/PDY'nin 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan Bülent Y. (50) ve eşi Emine Y. (46), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

MİT ve Manisa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'emniyet mahrem imamı' olarak görev yaptığı öğrenilen ve 10 yıldır aranan Bülent Y. ve eşi Emine Y.'nin yerini tespit etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda hükümlünün saklandığı Şehzadeler ilçesindeki eve bugün operasyon yapıldı. Yakalanarak, gözaltına alınan Bülent Y. ve eşi emniyete götürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ MANİSA, DHA)