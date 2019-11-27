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Son Dakika Güncel FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol - Son Dakika

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol

6 saat önce

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrolSamsun polisi tarafından, gizlendikleri FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol, System.String[]

FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadına adli kontrol

Samsun polisi tarafından, gizlendikleri FETÖ'nün örgüt evlerinde yakalanan 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütü kapsamında firari olan ve örgüt evlerinde saklanan şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle 2 ayrı eve yaptıkları operasyonda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan örgüte müzahir kurumda SGK kaydı bulunan ve örgütün Ankara'da Çukurambar Semti İlköğretim Mesulü olduğu yönünde bilgi bulunan Fatma B. ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı olan Ayser G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Fatma B. Ankara, Ayser G. ise Sinop Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak ifade verdiler. 2 kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

(İHA)

Samsun, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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