FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne 64 gözaltı kararı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne 64 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne 64 gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.

FETÖ'nün Polis Koleji Giriş Sınavı usulsüzlüğüne 64 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularını FETÖ mensuplarından alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün 2009 yılında yapılan Polis Koleji Giriş Sınavı öncesi sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine dağıttığının tespit edildiği ifade edildi. Sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, "2009 Polis Koleji Giriş Sınavı'nda soruları önceden temin ederek koleje yerleştikleri tespit edilen toplamda 310 şüpheli öğrenciden bu operasyon ile birlikte hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmamıştır. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi. - ANKARA

Polis Koleji, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:48 Kaynak: İHA
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