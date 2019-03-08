Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Sosyal Medya Uzmanı, 'Para Trafiği'ni İnkar Etti

Fetö'nün Sosyal Medya Uzmanı, 'Para Trafiği'ni İnkar Etti

1 saat önce

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi.

Fetö'nün Sosyal Medya Uzmanı, 'Para Trafiği'ni İnkar Etti, System.String[]
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nca  Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan'ın tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mahkeme heyeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nca (MASAK) hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını belirtti. Raporda İnan'ın, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlaması yöneltilen kişilerle para trafiğinde bulunduğu kaydedildi. İnan ise kurduğu internet sitesinden adak kurbanı satışı gerçekleştirmesi nedeniyle bu kişilerle ticaret yaptığını öne sürdü. 

FETÖ/PDY'nin sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan, MİT Başkanlığı'nın operasyonuyla 15 Temmuz 2018'de Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi. İnan'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce internet siteleri kurduğu ve Pensilvanya'dan gelen talimatlarla bazı yayınlar yaptığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen İnan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı. Yusuf İnan hakkında, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Yusuf İnan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, MASAK tarafından hazırlanan raporun kendilerine ulaştığını belirtti. Raporda İnan'ın, 'dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık' suçlaması yöneltilen kişilerle para trafiğinde bulunduğu kaydedildi. Sanık İnan, raporun açıklanmasının ardından, söz konusu kişilerin alternatif tıp alanında tanındığını ve bu kişilerin akıl hastalarının iyileştirilmesi için adak kurbanı kestiğini söyledi. Para trafiğiyle ilgili olarak ise Ukrayna'dayken kurduğu internet sitesi üzerinden adak kurbanı satışı yapması nedeniyle bu kişilerle ticaret yaptığını iddia etti.

'SUÇ İŞLEMEDİM, İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTIM'

Duruşmada tanık olarak ifade veren ve örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık Necdet İçel'in bir süre şoförlüğünü yapan H.U.S., "Sanık ile İçel 2014 yılında Karşıyaka'da bir mekanda buluştu. İkilinin özel görüşme yapacaklarını söylemesi üzerine yanlarından ayrıldım. Ne konuştuklarını merak ettiğim için masaya gizlice bir dinleme cihazı koydum. Görüşmeyle ilgili kayıt şu anda emniyette bulunuyor. Bu görüşmeye ilişkin çektiğim fotoğraf ise dava dosyasında yer alıyor" diye konuştu. 

Necdet İçel'le görüştüğünü kabul eden Yusuf İnan da "Suç işlemedim. İçel'le iş görüşmesi yaptım. FETÖ ile irtibatım yok. 9 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf İnan'ın tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Ukrayna, Yusuf İnan, Güncel
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