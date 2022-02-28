FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

28.02.2022 15:32
FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi polis tarafından yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, FETÖ örgütünün mütevelli heyeti içerisinde yer alan, KHK kapsamında kapatılan Eşme Körfez Dershanesi'nde sözde mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hükmü bulunan Mehmet T., isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmada, Dinar ilçesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şahısın işlemlerinin ardından Dinar Cezaevine teslim edileceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Karahisar, Polis, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün sözde mütevelli heyeti üyesi yakalandı - Son Dakika


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