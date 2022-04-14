FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

14.04.2022 16:02
FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu İnandı'nın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu olduğu iddia edilen Orhan İnandı'nın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık İnandı ve avukatı hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan İnandı, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen ve tutuksuz yargılanan FETÖ şüphelisi Gürbüz Sevilay duruşmada tanık olarak dinlendi. 2014 yılında Kırgızistan'a iş yapmak için gittiğinde İnandı'yla görüştüğünü belirten Sevilay, "Kendisi bana yardımcı olarak orada iş yapan iş insanlarıyla tanıştırdı. Orta Asya cumhuriyetlerinde tanıdık biri vasıtasıyla gitmezseniz iş yapamazsınız. Kırgızistan'da sokakta gezen 10 kişiye sorun 3'ü Kırgız Cumhurbaşkanını bilir ama İnandı'yı aynı 10 kişiye sorun en az 8'i tanır" dedi.

Orhan İnandı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

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Kaynak: İHA

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