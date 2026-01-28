FETÖ Operasyonunda 151 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 151 Şüpheli Yakalandı

28.01.2026 09:32
46 ilde düzenlenen operasyonda 151 FETÖ şüphelisi yakalandı, 82'si tutuklandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 46 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını, 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 46 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

"Operasyonlarımızda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheliyi yakaladık, 82'si tutuklandı. 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor. EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Balıkesir, Batman, Burdur, Çorum, Denizli, İstanbul, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Siirt ve Tekirdağ merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Sivas, Rize, Uşak ve Trabzon TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce; 'Adliye Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanma, Eğitim Yapılanması, Öğrenci Yapılanması ve Mahrem Yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlu şahıslar ile irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

