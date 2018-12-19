Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Kemal Batmaz Hakkında Görevli Albayı Tehditten Soruşturma

Fetö Sanığı Kemal Batmaz Hakkında Görevli Albayı Tehditten Soruşturma

2 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz hakkında, yargılandığı davada, duruşma düzenini bozduğu için kendisini uyaran Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fetö Sanığı Kemal Batmaz Hakkında Görevli Albayı Tehditten Soruşturma, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimini  Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz hakkında, yargılandığı davada, duruşma düzenini bozduğu için kendisini uyaran Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.  

Darbenin merkez üssü olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmada tutuklu sanık Kemal Batmaz'ı, duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Tarık Hekimoğlu uyarmıştı. Ancak Batmaz, Hekimoğlu'nu "Size sadece şunu söylüyorum, harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, görüşeceğiz" diyerek tehdit etmişti. Tutuklu sanık Kemal Batmaz'ın, sözleri üzerine soruşturma başlatıldı. Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tutuklu sanık Kemal Batmaz, duruşma salonunun dolu olması nedeniyle kendisine oturması için gösterilen yere oturmayarak, verilen talimatlara uymaması, duruşma güvenliğini bozacak tutum ve davranışlarda bulunduğu için görevli personel tarafından uyarılması ve uyarılar sonrası görevli Albay Tarık Hekimoğlu'na, 'Albayım ben kurallara uyuyorum. Ancak siz benim her şeyime karışıyorsunuz. Beni tecrit ettiniz. Provokasyon böyle olmaz. Ben provokasyon yaptığımda salonda neler olacak göreceksin' demesinin ardından 'neler olacağının' sorulması üzerine 'Albayım size sadece şunu söylüyorum; harekete geçtiğimde ne olacağını göreceksin, göreceğiz' diyerek, tehdit etmesine ilişkin görevliler tarafından tutulan tutanak üzerine soruşturma başlatılmıştır."   

Özkan ARSLAN/ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:08 Kaynak: DHA

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