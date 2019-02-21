Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Sat'çılar ile "Mahrem İmamları"Nın Davası

Fetö Sanığı Sat'çılar ile "Mahrem İmamları"Nın Davası

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52...

Fetö Sanığı Sat'çılar ile
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, 7 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi.

Halen incelemesi devam eden bir kısım sanıklara ait dijital materyallerle ilgili olarak Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, dijital inceleme raporlarının gönderilmesinin istenilmesine karar veren mahkeme, aksi halde dijital materyallerinin iadesine ve dijital materyaller geldiğinde bilirkişi heyeti oluşturularak rapor hazırlanmasına hükmetti.

Mahkeme, bir kısım sanıklarla ilgili savcılıktan ankesörlü hatlardan arandıklarına dair kayıtlarının istenilmesine, dosyaya katkı sağlanmayacağı anlaşılmadığından 19 tanığın dinlenilmesi talebinin reddini kararlaştırdı.

Beklenen raporların gelmesinden sonra savcılığın esas hakkındaki mütalaasını hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, 13 Mayıs'ta Silivri'de görülmek üzere ertelendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:08 Kaynak: AA

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