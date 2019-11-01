FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.
(İHA)
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