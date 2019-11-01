Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı
Son Dakika Güncel FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10'u yakalandı.

(İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi
Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu 20 şüpheli gözaltına alındı Son dakika: Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı Kim Kardashian, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasını "Zafer" olarak nitelendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:27:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheliye gözaltı kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]