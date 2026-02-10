FETÖ Soruşturmasında 8 Gözaltı - Son Dakika
FETÖ Soruşturmasında 8 Gözaltı

10.02.2026 10:20
Ankara'da yapılan FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli gözaltına alındı, 2,5 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans ve sözde "TSK mahrem hizmetleri" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile dijital materyalin çözümlenmesi sonucunda, aralarında daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, daha önce örgüt üyeliğinden yargılanmış olmalarına rağmen, iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve güncel yapılanma içerisinde yer aldıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin ikametlerinde ve örgütsel faaliyet yürüttükleri adreslerde yapılan aramalarda, 2 milyon 500 bin lira değerinde senet, 173 bin 895 lira, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 avro, 91 gram altın ile 1 tam ve 11 çeyrek altın ele geçirildi.

Şüphelilerin adreslerinde 23 cep telefonu, 11 dizüstü bilgisayar, 12 flash bellek, 7 CD, 8 SIM kartı, 3 HDD, 2 tablet ve 3 hafıza kartına da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden işlemleri tamamlanan bir kişi, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 7 şüphelinin adliyeye sevk süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Finans, Güncel, Ankara, Suç, Son Dakika

Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
Süper Lig devinde bir kriz daha Yıldız isim ''Ben gidiyorum'' dedi
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor
