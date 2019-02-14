Son Dakika Haberleri: Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Fetö Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik 76 ilde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan meslekten ihraç edilmiş 3 komiser yardımcısının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara erişerek bunları örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, dün 76 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmış, Niğde'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Ankara, Niğde, 3. Sayfa
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