FETÖ şüphelisi 3 kişi Eskişehir'de gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan 3 şüpheli, Eskişehir'de gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan meslekten ihraç astsubaylar E.B., H.Ö. ile G.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlının İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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