FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı - Son Dakika
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FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

13.05.2022 13:52
FETÖ şüphelisi eski öğretmen, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen FETÖ şüphelisi eski öğretmen İ.G., yakalanarak tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı belirlenen FETÖ şüphelisi eski öğretmen İ.G., yakalanarak tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gece Çanakkale-Malkara otoyolu girişinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki İ.G.'nin FETÖ şüphelisi olduğunu ve 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edildiğini tespit etti. İ.G. hakkında ayrıca 'terör örgütüne üye olma', 'örgüt kurma ve örgütü yönetme' suçlarından arama kaydı olduğu belirlendi. Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan İ.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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