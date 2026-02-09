FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı - Son Dakika
FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı

FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı
09.02.2026 14:30
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası olan H.A. yakalandı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın hükümlü H.A. (42), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, Kuyucak, Güncel, Aydın, Terör, Son Dakika

FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı
