FETÖ üyeliğinden aranan kadın yakalandı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadın hükümlü H.A. (42), yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ekipler, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
