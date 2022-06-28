Bu kapsamda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017'de hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.O. adlı kadın, Hasan Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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