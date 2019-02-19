Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu
1 saat önce
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun
merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri Samsun, Erzurum
, Şırnak
, İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Trabzon
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 7 öğrencisi gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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