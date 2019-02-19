Son Dakika Haberleri: Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

Fetö'ye Yönelik "Ankesörlü Telefon" Operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Fetö'ye Yönelik
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muvazzaf bir subay, bir uzman çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile kapatılan kara ve deniz harp okulunun 7 öğrencisi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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