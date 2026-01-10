FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 77 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 77 Şüpheli Yakalandı

10.01.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 34 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 34 ilde son iki haftada jandarma ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 77 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik jandarma ekiplerince 34 ilde iki haftadır devam eden operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 77 şüphelinin terör örgütünün güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüklerinin, ankesörlü telefonlarla örgüt içinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunduklarının, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı, biri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheliler, cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor.

Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 77 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Diyanet’ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe İşte şartlar Diyanet'ten evlenecek çiftlere 500 bin lira hibe! İşte şartlar
Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var Hastane mescidine sığınan anne ve çocuklarından haber var
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

10:03
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
09:29
Halep YPG’den tamamen temizlendi
Halep YPG'den tamamen temizlendi
08:35
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
08:11
Köşeye sıkışan YPG’den Halep kararı
Köşeye sıkışan YPG'den Halep kararı
07:53
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
07:43
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 10:45:42. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ'ye Yönelik Operasyon: 77 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.