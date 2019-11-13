Feyza Hepçilingiler yeni kitabını çocuklarla buluşturuyor

Çağdaş çocuk edebiyatı yazarlarından Feyza Hepçilingirler, son kitabı Dut Yemiş Bülbül ile çocuk okurlarla buluşacak. Etkinlik 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşecek.

Öykü, roman, deneme, anı gibi edebiyatın pek çok türünde eserler veren, dilbilimci yazar Feyza Hepçilingirler'in son çocuk öyküsü Dut Yemiş Bülbül, geçtiğimiz hafta kitabevi raflarındaki yerini aldı.

Duyduğu deyimler yüzünden kafası karışan ve soyut-somut kavramlarını birbirine karıştıran bir çocuğun neşeli öyküsünü anlatan kitap, öykünün tiyatro oyununu da içinde barındırıyor. Hepçilingirler, içinden tiyatro oyunu geçen bu son kitabını Kartal Masal Müzesi'nde çocuk okurlarıyla buluşturacak.

Söyleşi 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde gerçekleşecek.