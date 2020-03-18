Son Dakika › Spor › FIA açıkladı: 'Le Mans 24 Saat' ertelendi - Son Dakika Spor
FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi
23 dakika önce
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.
FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:17
Son Dakika İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor