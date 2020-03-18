FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor FIA açıkladı: 'Le Mans 24 Saat' ertelendi - Son Dakika Spor

FIA açıkladı: "Le Mans 24 Saat" ertelendi

23 dakika önce

Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.

FIA açıkladı:

Fransa'da 13-14 Haziran tarihlerinde 88'inci kez düzenlenecek olan Le Mans 24 Saat'in bu tarihlerde yapılamayacağı kesinleşince, yeni tarihin 19-20 Eylül olarak belirlendiği açıklandı.


FIA'nın açıklamasında, önceliğin organizasyonda çalışan personel ve sporcuların sağlığı olduğu belirtildi.

Le Mans, Fransa, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:17 

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