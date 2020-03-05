FIA'dan Ferrari için yeni açıklama - Son Dakika
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FIA'dan Ferrari için yeni açıklama

6 saat önce

FIA'dan yapılan açıklamada, geçen yılki yarışlarda motorlarında daha fazla yakıt kullandığına ilişkin çıkan iddialar nedeniyle incelemeye alınan Ferrari motorlarının detaylı teknik analizinin yapıldığı belirtildi.

FIA'dan Ferrari için yeni açıklama, System.String[]

FIA'dan yapılan açıklamada, geçen yılki yarışlarda motorlarında daha fazla yakıt kullandığına ilişkin çıkan iddialar nedeniyle incelemeye alınan Ferrari motorlarının detaylı teknik analizinin yapıldığı belirtildi.


Soruşturmanın, iddiaların doğruluğuna ilişkin yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Ferrari'nin geçen yıl kullandığı güç ünitesi, FIA kurallarına tam olarak uymamasına ve elde edilen neticeler tam bir memnuniyet sağlamamasına rağmen olayın karmaşıklığı ve bir ihlalin söz konusu olduğunu kanıtlayabilecek maddi imkansızlık nedeniyle soruşturma kapatıldı." ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, olayın yargıya taşınması halinde uzun süreler boyunca devam edeceği göz önüne alınarak Ferrari ile anlaşma yoluna gidildiği belirtilerek, "Böylesi uzun davaların sonucunda yaşanacak belirsizliklerin olumsuz sonuçlarından kaçınmak ve şampiyona ile paydaşlarının yararına olması adına FIA, Ferrari ile etkili ve caydırıcı bir anlaşma imzalamaya karar verdi." değerlendirmesinde bulunuldu.


FIA, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, geçen yıl kullandığı motora ilişkin bilgi paylaşmadan Ferrari ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu duruma tepki gösteren Ferrari ile motorlarını kullanan Haas ve Alfa Romeo dışındaki takımlar Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Alpha Tauri ve Williams, dün yayımladıkları ortak bildiride, haklarını yasalar önünde arayacaklarını ifade etmişti.


FIA, benzer bir duruma engel olmak amacıyla bu sezon tüm takımların motoruna fazladan bir sensör koyacak.

Ferrari, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:54 
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