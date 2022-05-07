Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu

07.05.2022 11:48
Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu

Fiat markasının ikonik modeli "500", sanatçı Ron Arad'ın NFT dünyasındaki ilk girişimi "Reverse Again" koleksiyonuna ilham kaynağı oldu.

Fiat markasının ikonik modeli "500", sanatçı Ron Arad'ın NFT dünyasındaki ilk girişimi "Reverse Again" koleksiyonuna ilham kaynağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat markasının ikonik modeli 500, uluslararası dijital sanat sahnesindeki yerini aldı.

Fiat 500, sanatçı Ron Arad'ın NFT dünyasındaki ilk girişimi olan ve sanat platformu Shifting Vision'da yayınlanan "Reverse Again" müzayedesindeki dijital eserlerinin baş kahramanı oldu.

Üretildiği her dönem boyunca değişimin sembolü olan Fiat 500, "Reverse Again"nde koleksiyonerlere NFT teknolojisiyle sunuluyor. Ron Arad'ın koleksiyonundaki her eser, sanatçı ve Fiat arasındaki bağı da vurguluyor. Tasarımcının üç boyutlu çalışmasında, çarpışma testi simülasyonları için kullanılan sanal modellemeler iş birliğini yansıtıyor.

"Reverse Again" aynı zamanda Ron Arad'ın "Cinquino"ya olan tutkusunu göstermek için Casa 500'ün kalıcı koleksiyonuyla da bağlantılı kurgulanmış olmasıyla dikkati çekiyor. Geçmişle bugünün, fiziksel ve dijital tasarımı arasında bir süreklilik oluşturan projede, sanat ve teknolojinin bütünleşmesinin yanında sanatın yeni sınırı olan NFT ekosistemi de birbirine bağlanıyor.

Ron Arad'ın NFT dünyasındaki ilk girişimi Reverse Again, çağdaş sanat ile NFT arasındaki ayrışmayı kapatmayı hedefliyor. 2013 yılında Kraliyet Akademisyeni unvanı alan ve son 30 yılda sanat, tasarım ve mimarlık dünyasına önemli katkılarda bulunmasıyla tanınan Ron Arad'ın çalışmaları Metropolitan Museum of Art, MoMa (Museum of Modern Art), Centre Pompidou ve Kraliyet Sanat Akademisi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen birçok sanat kurumunda sergilendi.

Sanatçının küresel sanat platformu Shifting Vision'da yayında olan Fiat 500'ün ilham kaynağı olduğu yeni koleksiyonuna dair, kendisinin 500'e olan hayranlığının izini süren "Ron Arad: Reverse Again" isimli bir de belgesel yayınlandı.

YORUMLAR
500

Fiat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Şahan Gökbakar'dan "vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na: Fazla pohpohun yol açtığı kibir ve durum körlüğü!
11:30 Bu anne tam 10 yıldır yoğun bakım kapısında çocuğunu bekliyor
11:17 Bakan Akar, sınırdan kaçak geçiş olmadığını savundu: Yalan görüntülerle dezenformasyon yapılıyor
11:14 6 masa sahaya iniyor: Liderler şehirleri paylaştı
11:06 Küçükçekmece'de kolonya şakasının sonu facia ile bitiyordu: Şakacı tekme tokat dayak yedi
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:54:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fiat 500, sanatçı Ron Arad'a ilham kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement