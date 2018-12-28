Son Dakika Haberleri: Fiat Professional'da 50 Bin Liraya Faizsiz Kredi

Fiat Professional'da 50 Bin Liraya Faizsiz Kredi

52 dakika önce

Fiat Professional ailesinde, aralık ayına özel Doblo, Pratico ve Fiorino'da 50 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

Fiat Professional'da 50 Bin Liraya Faizsiz Kredi, System.String[]
Fiat Professional ailesinde, aralık ayına özel Doblo, Pratico ve Fiorino'da 50 bin liraya kadar 12 aya varan vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional ailesinde, yılın son ayına özel cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Doblo, Pratico ve Fiorino modelleri 1 yıl uzatılmış garanti ve Fiat Yol Arkadaşım Connect donanımı ile birlikte 50 bin liraya kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 9 bin liraya kadar nakit indirim desteği veriliyor.


Ayrıca Fiat Professional'ın aralık ayı kampanyasında, Ducato Van ve Kamyonet modellerinde ise 60 bin liraya kadar 12 aya varan vadeli 0,99 faizli kredi fırsatı tercih edilebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:04 Kaynak: AA

Fiat, Güncel
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