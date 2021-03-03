FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off: Türk Telekom: 83 SIG Strasbourg: 76

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu 1. hafta maçında Türk Telekom, SIG Strasbourg'u 83-76 mağlup etti.
Salon: Ankara
Hakemler: Saverio Lanzarini xx, Martins Kozlovskis xx, Gatis Salins xx
Türk Telekom: Johnson xxx 21, Baldwin xx, Mehmet Baygül xx 8, Samet Geyik x, Wiltjer xxx 14, Erdi Gülaslan x 3, Can Korkmaz xx 10, Foster xxx 16, O'Bryant xx 11
Başantrenör: Burak Gören
SIG Strasbourg: Jefferson xx 15, Cavaliere x 6, Udanoh xx 7, Bohacik xx 10, Colson xxx 18, Lansdowne xx 12, Maille x 2, Morin x 6
Başantrenör: Vincent Collet
1. Periyot: 25-20 (Türk Telekom lehine)
Devre: 46-37 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 64-56 (Türk Telekom lehine) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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