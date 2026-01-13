Fiber Ağ Uzunluğu 657 Bin Kilometreye Ulaştı - Son Dakika
Fiber Ağ Uzunluğu 657 Bin Kilometreye Ulaştı

13.01.2026 13:59
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, fiber ağın uzunluğunun 2025'te 657 bin km'ye ulaştığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Fiber uzunluk, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometreye ulaştı. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı 3'üncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 408 olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 757'dir" ifadelerini kullandı.

'82 MİLYAR DAKİKA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

2025 yılının 3'üncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu ifade eden Uraloğlu, "2025 yılı 3'üncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı 3'üncü çeyreğinde, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade eden Uraloğlu, "30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 203 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

'FİBER UZUNLUK YÜZDE 11,7 ARTTI'

2025 yılı 3'üncü çeyreği itibarıyla geniş bant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 98,2 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 26,3'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1'lik bir oranla da 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti. Böylece fiber ağımız, dünyanın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

