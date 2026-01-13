Fiber Altyapıda Artış: 657 Bin Kilometreye Ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fiber Altyapıda Artış: 657 Bin Kilometreye Ulaşıldı

13.01.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, fiber uzunluğunun 2025'te yüzde 11,7 artarak 657 bin kilometreye ulaştığını açıkladı.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin, "Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan elektronik haberleşme sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Eylül sonu itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 408 olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı ise 757'dir" ifadelerini kullandı.

2025 yılının üçüncü çeyreğinde sabit telefon abone sayısının 8,5 milyon, mobil abone sayısının ise yaklaşık 99,1 milyon olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı yaklaşık 80,7 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 1,2 milyar dakika olarak gerçekleşti. Böylece mobil ve sabit hatlardan yaklaşık 82 milyar dakika konuşma gerçekleştirildi" dedi.

Türkiye, Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla görüşme yapan ülke oldu

Toplam mobil abonelerin yaklaşık yüzde 80'inin bireysel, yüzde 20'sinin ise kurumsal abonelerden oluştuğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "2025 yılı üçüncü çeyreğinde, 494 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı" dedi.

Bakan Uraloğlu, söz konusu dönemde yaklaşık 4,9 milyon mobil abonenin numarasını taşıdığını ifade ederek, "30 Eylül 2025 tarihine kadar taşınan mobil numara sayısı toplamda yaklaşık 203 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Fiber uzunluk yüzde 11,7 arttı

2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant internet abone sayısının 20,9 milyonunun sabit abone, 77,3 milyonunun mobil abone olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Toplam 98,2 milyon genişbant internet abone sayısına ulaştık, internet abone sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 artarken en yüksek artış yüzde 26,3'lük bir oranla 'Eve Kadar Fiber' abone sayısında, onu takiben de yüzde 26,1'lik bir oranla da 'Kablosuz Telsiz İnternet (Sabit)' abone sayısında gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 588 bin kilometre olan fiber uzunluğu, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 657 bin kilometre olmuş ve yüzde 11,7 oranında artış gerçekleşti. Böylece fiber ağımız, Dünya'nın çevresini 16 kez dolaşacak uzunluğa erişti."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiber Altyapıda Artış: 657 Bin Kilometreye Ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Galatasaray’da derbinin faturası iki isme kesildi Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi
Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Bomba iddia: Süper Kupa’da yumruklar havada uçuşmuş Bomba iddia: Süper Kupa'da yumruklar havada uçuşmuş
Beşiktaş’tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı Beşiktaş'tan ayrılan Gabriel Paulista yeni takımına imzayı attı

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 13:53:10. #7.11#
SON DAKİKA: Fiber Altyapıda Artış: 657 Bin Kilometreye Ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.